Две крупные аварии на газопроводах уральских предприятий произошли за выходные

Газоснабжение восстановлено в 4:45 24 февраля. Фото: Алексей Кунилов.

В Оренбургской области завершены работы по восстановлению газоснабжения. Накануне там произошёл порыв с последующим возгоранием магистрального газопровода «Союз», принадлежащий ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

По данным ГУ МЧС России по Оренбургской области, информация об инциденте в Илекском районе поступила на пульт диспетчера в 10:40 23 февраля. Без газа оставались пять населённых пунктов в Новосергиевском районе с населением 1820 человек (498 детей).

Для ликвидации последствий ЧС было задействовано 169 сотрудников МЧС и 51 единица техники. Также на место выезжали представители ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Газоснабжение восстановлено в 4:45 24 февраля.

Добавим, в минувшие выходные также произошёл инцидент на газопроводе предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск» в Свердловской области. Без голубого топлива оставались 10,5 тысячи квартир. Газ вернулся в дома жителей Качканара спустя сутки.