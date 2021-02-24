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24 февраля 2021, 12:41

В Нижнем Тагиле погиб машинист, выпрыгнувший из загоревшейся кабины крана

Машинист в кабине крана

Кабина мостового крана загорелась по неизвестным причинам. Машинист пытался тушить пламя и подогнать кабину к посадочной площадке, но его попытки спастись оказались тщетны. Фото: Александр Зайцев

В Нижнем Тагиле начали проверку по факту гибели машиниста мостового крана. Установлено, что кабина, в которой находился 33-летний мужчина, загорелась, и он не смог предпринять ничего другого, кроме как выпрыгуть из неё.

От полученных травм он скончался на месте. Инцидент произошёл на территории промпредприятия в ночь на 23 февраля. Сегодня стало известно, что следственный отдел по Тагилстроевскому району города СКР по Свердловской области организовал доследственную проверку.

"Устанавливаются обстоятельства случившегося. Опрашиваются сотрудники предприятия, в том числе очевидец случившегося, истребована и анализируется документация, касающаяся техники безопасности. Для определения точных причин возникшего возгорания и смерти мужчины проводятся экспертные исследования. По имеющимся сведениям, мужчина принял меры к тушению пламени и попытался подогнать кабину крана к посадочной площадке", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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В Нижнем Тагиле погиб машинист, выпрыгнувший из загоревшейся кабины крана