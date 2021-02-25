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25 февраля 2021, 08:33

На Среднем Урале ночью полыхали два автомобиля

Спасатель тушит загоревшийся автомобиль

Оба пожара произошли после 4:00. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Возгорания произошли в Алапаевске и с. Позариха Каменского ГО. Свердловские спасатели выезжали на тушение Mercedes и "ВАЗ 111".

Оба пожара произошли после 4:00. В Алапаевске на ул. Лесников были направлены 9 пожарных на двух спецмашинах, им не удалось спасти иномарку. Mercedes сгорел полностью на площади трёх кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"ВАЗ 111" загорелся в свердловском селе на ул. 1 Мая вместе с надворными постройувми. Обшая площадь пожара составила 60 кв. м.

Напомним, что предыдущей ночью в Екатеринбурге горели два магазина, а этим утром - ресторан грузинской кухни. А на прошлой неделе только за одну ночь сгорели четыре машины, в том числе автомобиль мэра Артёмовского.

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

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