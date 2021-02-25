В Екатеринбурге под утро загорелся ресторан грузинской кухни

Судя по снимкам МЧС, горел ресторан грузинской кухни "Хинкали", расположенный на первом этаже административного здания. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге 25 февраля утром загорелось кафе на ул. 8 Марта. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую в 5:12. На место происшествия выезжали 45 спасателей на 14 единицах спецтехники. Судя по снимкам МЧС, горел ресторан грузинской кухни "Хинкали", расположенный на первом этаже административного здания.

"Открытое горение было ликвидировано в 5:54, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 6:59. Установлено, что огонь повредил на площади 20 кв. м имущетво кафе", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, что предыдущей ночью в Екатеринбурге горели два магазина.