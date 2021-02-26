В Екатеринбурге водитель Subaru устроил массовое ДТП с четырьмя пострадавшими

Обстоятельства массового ДТП будут установлены в ходе дознания. Фото: Отделение пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге на Уралмаше произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Четверо пострадавших госпитализированы.

Авария произошла накануне вечером в районе дома № 41 на пр. Космонавтов. Установлено, что водитель Subaru пересекал перекрёсток на красный и столкнулся "Газелью", которая ехала на зелёный. "Газель" отбросила на "ВАЗ", Opel и Kia, которые заворачивали с ул. Ильича на пр. Космонавтов

Виновник ДТП получил сотрясение головного мозга, его пассажир 1979 года рождения ушиб ног и правой руки. Кроме того, пострадали пассажиры "Газели": один мужчина получил перелом основания черепа, другой - сотрясение головного мозга.

У 34-летнего водителя Subaru с семилетнем стажем имелись признаки опьянения, ему предстоит пройти медико-диагностические экспертизы в ЦГКБ № 23.

"Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей соблюдать ПДД, в частности требования сигналов светофора и скоростного режима, а также не водить машину в состоянии опьянения и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём. О неадекватных водителях можно сообщать по телефону 02", - рассказали в Отделении пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.