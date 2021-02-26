В СКР и МВД прокомментировали обыски в Среднеуральском монастыре

Обыски в Среднеуральском монастыре начались в ночь на 26 февраля и продолжились сегодня днём. Фото: Павел Ворожцов

В СКР и МВД официально рассказали, зачем силовики обыскивали Среднеуральский женский монастырь. Они разыскивали ранее судимого за кражи гражданина, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

По данным СМИ, речь идёт об Андрее Кузнецове, которым мог оказаться келейник экс-схиигумена Сергия, отец Силуан.

"На территории Среднеуральского женского монастыря сегодня действительно работали сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел свердловского гарнизона полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Проверочные мероприятия осуществлялись в рамках исполнения поручения Следственного комитета", - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

В СУ СКР по Свердловской области нам подтвердили существование уголовного дела, возбуждённого ещё в феврале 1999 года по факту убийства трёх лиц, разбоя и незаконного оборота оружия.

"В 2001 году по данному уголовному делу двое из троих обвиняемых были установлены и приговорены Свердловским областным судом к реальному лишению свободы. Третий фигурант скрылся от следствия, поэтому материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство. Мероприятия по установлению местонахождения третьего фигуранта продолжаются", - отметили в пресс-службе СКР.

Напомним, что обыски в Среднеуральском монастыре начались в ночь на 26 февраля и продолжились сегодня днём. Всех насельников монастыря выводили на улицу. Корреспонденту "Облгазеты", приехавшему в Среднеуральск, не удалось попасть на территорию монастыря - он был оцеплен силовиками. На подъезде к монастырю дежурили полицейские машины.

Добавим, что в четверг стало известно, что суд оставил экс-схиигумена Сергия, бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря в СИЗО до 28 мая. Задержание Сергия произошло в ночь на 29 декабря. После допроса в Екатеринбурге его направили в Москву. Бывшему схиигумену предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ: "Склонение к самоубийству", "Самоуправство" и "Оскорбление религиозных чувств".