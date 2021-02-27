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27 февраля 2021, 09:02

В Екатеринбурге ночью полыхали иномарка и автомобильный полуприцеп

Спасатели тушат загоревшийся автомобиль

В результате у Honda Civiс остались повреждены моторный отсек и салон на площади 3 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 27 февраля на разных улицах горели Honda Civic и автомобильный полуприцеп. Оба пожара произошли около 3:00.

Сначала в диспетчерскую поступило сообщение о возгорании иномарки на ул. Новгородцевой. На место происшествия выезжали 8 спасателей на двух спецмашинах. Им удалось справиться с огнём в течение трёх минут. В результате у Honda Civiс остались повреждены моторный отсек и салон на площади 3 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Полуприцеп горел на Проезде Горнистов на площади 7 кв. м. Его тушили 10 спасателей с помощью двух единиц техники в течение пяти минут.

Напомним, что на прошлой неделе только за одну ночь сгорели четыре машины, в том числе автомобиль мэра Артёмовского.

Сюжет

Поджигатели
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