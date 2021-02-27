В Екатеринбурге "Волга" сбила мужчину с коляской и уехала

Сотрудники ГИБДД разыскали скрывшегося водителя "Газ-31105", ему грозят лишение прав или арест. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге "Газ-31105" сбил мужчину с ребёнком в коляске во дворе у дома №7 на ул. Сыромолотова и уехал. 2-хлетний мальчик получил ушиб лобной части головы, его отец - ушиб голени.

Мужчина вёз ребёнка в коляске, возвращаясь с прогулки. Мальчик был пристёгнут ремнём безопасности. Проезжающая рядом "Волга" задела мужчину справа. Он упал, а коляска откатилась и упала на землю. Автомобиль быстро скрылся.

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга разыскали водителя "Газ-31105". Им оказался 53-летний мужчина со стажем управления 28 лет. Он пояснил, что видел отца с коляской, но не заметил, как задел их и уехал. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Ему грозит лишение прав на до 1,5 лет или арест на срок до 15 суток.

Добавим, что в Екатеринбурге накануне вечером произошла ещё одна авария с ребёнком. 4-летнего мальчика, не успевшего выйти из трамвая вслед за бабушкой, зажало в дверях. Он получил перелом кисти.