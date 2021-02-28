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28 февраля 2021, 09:05

В Екатеринбурге 11 спасателей тушили Mercedes-Benz

пожарная машина

К тушению транспортного средства были привлечены 11 спасателей и две спецмашины. Фото: Алексей Кунилов.

В столице Урала на Чкалова горел автомобиль. К тушению транспортного средства были привлечены 11 спасателей и две спецмашины.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 3:27 ночи. Прибывшие на место огнеборцы потушили Mercedes-Benz за пару минут. Площадь пожара составила 4 кв. метра.

Ещё один автомобиль сгорел этой ночью на улице Лермонтова в посёлке Нейво-Шайтанский (Алапаевск). Возгорание произошло в полночь. Помимо "ВАЗ-2112", огнём были повреждены надворные постройки и частный жилой дом.

К месту происшествия на двух машинах выезжали шесть человек, в том числе добровольная пожарная дружина. В 00:13 огонь был локализован, в 00:21 открытое горение ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01:40. Площадь пожара составила 84 "квадрата".

Областная газета Свердловской области

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