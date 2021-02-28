В посёлке под Верхней Пышмой полыхал продуктовый магазин

К месту происшествия на двух единицах техники выезжали семь огнеборцев. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Рано утром в посёлке Сагра городского округа Верхняя Пышма произошёл пожар. На площади 36 квадратных метра сгорел продуктовый магазин.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 5:03. К месту происшествия на двух единицах техники выезжали семь огнеборцев, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В 05:18 огонь был локализован, в 05:24 открытое горение ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:41. О пострадавших не сообщается.

По данным сервиса Яндекс.Карты, в посёлке Сагра расположен всего один магазин продуктов. Он находится по адресу ул. Горького, 20.

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