С начала года на пожарах погибли 70 свердловчан

С начала года в Екатеринбурге произошло несколько резонансных пожаров в высотных домах. Фото: Галина Соловьёва.

За первые два месяца 2021 года в Свердловской области произошло 585 пожаров на объектах жилого сектора. В результате происшествий погибли 70 человек.

Ещё 79 свердловчан получили травмы. Такие данные предоставило ГУ МЧС России по Свердловской области.

В рамках профилактической операции «Жильё» спасатели напоминают гражданам о правилах пожарной безопасности. Сотрудники МЧС также проводят встречи с представителями управляющих компаний.

Пожарные напоминают! На каждом доме должны быть указатели, где расположены пожарные гидранты. Подвальные помещения не должны использоваться как склады. Соблюдение этих и других требований проверяется в ходе плановых проверок и рейдовых осмотров домов.

Отмечается, что основными нарушениями, выявляемыми в многоквартирниках, являются размещение кладовых в лифтовых холлах: зачастую там хранятся горючие материалы и мебель. Фиксируется и захламление эвакуационных выходов.

Добавим, с начала года в уральской столице произошло уже несколько резонансных пожаров в высотных домах. В феврале горело 23-этажное офисное здание на Белинского, а в январе в результате пожара в девятиэтажке погибли восемь человек.

Ранее "Облгазета" сообщала, что пожарные начали проводить рейды по проверке подъездных путей для пожарно-спасательной техники во дворах многоквартирных домов. Первая проверка прошла в Заречном микрорайоне Екатеринбурга.