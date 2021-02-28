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28 февраля 2021, 20:30

Предотвратили взрыв: в Екатеринбурге спасатели потушили автозаправку

Пожар на газовой автозаправке в Екатеринбурге

Из загоревшейся операторской эвакуировались два человека. Им оказывают медпомощь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на 10-м километре ЕКАД горела газовая автозаправка. Спасателям удалось предотвратить взрыв и справиться с огнём за 11 минут.

Установлено, что огонь охватил операторскую будку, припаркованный рядом автомобиль и газовую колонку, из которой выходил газ. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую около 18:00. На место происшествия выезжали 20 спасателей на восьми спецмашинах.

"Площадь пожара составила 13 кв. м. Благодаря слаженным действиям пожарных Екатеринбургского гарнизона удалось избежать взрыва. Из операторской будки эвакуировались двое человек, им оказывают медицинскую помощь", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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