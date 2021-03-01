Автомобили горели ночью в Верхней Пышме и Полевском

В Полевском крупный пожар минувшей ночью был в коллективном саду. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Верхней Пышме полыхали две иномарки, в Полевском - садовый дом и Daewoo Matiz. Возгорания произошли после 3:00 1 марта.

В Верхней Пышме 9 спасателей выезжали на ул. Машиностроителей. Там они тушили охваченные огнём Skoda Fabia и Chevrolet Lacetti. Первая иномарка сгорела полностью на площади 3 кв. м, у второй - оказался повреждён кузов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Полевском крупный пожар минувшей ночью был в коллективном саду. На площади 160 кв. м огонь уничтожил кровлю, чердачное перекрытие, перегородки, пол, домашнее имущество, стены садового дома, надворные постройки и автомобиль Daewoo Matiz. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершлились около 5:00.

Добавим, что накануне вечером ещё один автомобиль горел в Екатеринбурге. Речь идёт о Mercedenz ML-350. Его потушили очевидцы до прибытия спасателей. У иномарки остался повреждён салон.

В выходные пожарные тушили ещё один Mercedes-Benz в Екатеринбурге, а также Honda Civic и автомобильный полуприцеп.