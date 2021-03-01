На Режевском тракте в результате ДТП погиб человек, четверо пострадали

Renault Fluence выехал на встречку и столкнулся с Nissan Almera. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня утром на 25-м километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск столкнулись три автомобиля. Есть погибший и пострадавшие, в том числе дети.

По предварительным данным, двигавшийся по Режевскому тракту в сторону Екатеринбурга автомобиль Renault Fluence выехал на встречку, где столкнулся с Nissan Almera. После произошло столкновение с попутной Lada Niva.

В результате аварии женщина-пассажир Renault погибла. Травмы получили мужчина-водитель и два ребёнка (мальчики 7 и 10 лет), которые находились в той же машине. Известно, что семья ехала в столицу Урала из Алапаевска.

Также пострадал водитель Nissan. Его госпитализировали, рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. На месте происшествия госавтоинспекторы провели все необходимые процессуальные действия, замеры. Сейчас устанавливаются причины случившегося. По данному факту ведётся следствие.

Ранее "Облгазета" сообщала, что накануне на трассе Пермь – Екатеринбург легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали двое детей и двое взрослых.