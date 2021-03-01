В свердловском посёлке подросток погиб при обрушении стены на заброшенном заводе

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Фото: СУ СКР по Свердловской области

В п. Верхняя Синячиха 1 марта обрушилась стена здания на территории заброшенного металлургического завода. В результате погиб 16-летний подросток, оказавшийся там.

Тревожное сообщение поступило в правоохранительные органы Алапаевского района и в МЧС.

"На место происшествия выезжали 26 спасателей на 9 единицах спецтехники. В течение часа спасатели обнаружили подростка и извлекли его из-под обломков. К сожалению, молодой человек погиб", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской облатси.

Следственным отделом по городу Алапаевск СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Выясняются обстоятельства трагедии. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз. В ходе расследования уголовного дела в обязательном порядке будут выясняться, в том числе, причины и условия, которые привели к данному инциденту, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.