Уральская транспортная прокуратура начала проверку по сообщению о столкновении двух электровозов

Электровозы были с вагонами, но пустые. Фото: пост Натальи Крыловой в Facebook

Устанавливаются обстоятельства столкновения двух электровозов на путях необщего пользования. Инцидент произошёл на ст. Звезда в Асбесте.

"В ходе проверки будет установлена принадлежность электровозов, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц по соблюдению требований федерального законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры, начавшей проверку.

О ЧП сообщила депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова в своём Facebook. Отмечается, что столкновение произошло в районе карьера "Ураласбеста", откуда вывозят руду. Электровозы были с вагонами, но пустые. Наталья Крылова пишет, что машинисты были в состоянии алкогольного опьянения, это подтвердили врачи. Эту информацию ей предоставили работники УЖДТ. Уральская транспортная прокуратура выясняет подробности.