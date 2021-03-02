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2 марта 2021, 18:24

Стали известны подробности взрыва в жилом доме Екатеринбурга

скорая помощь

При взрыве пострадал мужчина. Он был госпитализирован. Фото: Галина соловьёва.

Сегодня в Екатеринбурге в доме на улице Авиаторов произошёл взрыв. В результате инцидента пострадал мужчина 1970 года рождения.

Его госпитализировали в ГКБ № 40 с ожогами тела около 20%. В квартире, где прогремел взрыв, находились ещё несколько человек. Однако они не пострадали.

"Сотрудники полиции установили, что причиной ЧП стал взрыв самогонного аппарата", – сообщил "Облгазете" пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых.

Власти города также прокомментировали случившееся. По данным пресс-службы мэрии, взрыв произошёл в коммунальной квартире № 9. Значительных повреждений здание не получило. Окна выбиты только в указанной квартире.

"На текущий момент аварийно-диспетчерской службой УК ООО «Ремстройкомплекс – Екатеринбург», осуществляющей управление жилым домом, проводятся мероприятия по восстановлению теплового контура здания", – заявили в горадминистрации.

Областная газета Свердловской области

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