Темы дня

Общество / Происшествия
3 марта 2021, 12:33

В Берёзовском при пожаре в девятиэтажном доме спасли 19 человек

пожарные прибыли на место инцидента

В 12:03 огнеборцы ликвидировали открытое горение на 20 кв. метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Берёзовском в жилом доме по адресу ул. Спортивная, 4 произошёл пожар. Горела квартира на седьмом этаже.

Информация об инциденте в девятиэтажном многоквартирнике поступила на пульт диспетчера в 10:42. На вызов на семи машинах выехали 23 человека.

Прибывшие на место ЧС пожарно-спасательные подразделения при помощи масок дыхательных аппаратов спасли 19 человек, в том числе семерых детей. 

В 12:03 огнеборцы ликвидировали открытое горение на площади 20 кв. метров. Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.03.2021, 14:00 / Спорт
Саммит "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге могут перенести на сентябрь
03.03.2021, 13:40 / Общество
В аварии на ЕКАД погибла 26-летняя девушка
03.03.2021, 13:39 / Общество
Названы популярные и редкие имена, которые свердловчане давали своим детям в 2020 году
03.03.2021, 13:26 / Общество
В Свердловской области выявили ещё 159 случаев коронавируса
03.03.2021, 13:15 / Общество
За минувшие сутки COVID-19 подхватили 10 535 россиян