В Берёзовском при пожаре в девятиэтажном доме спасли 19 человек

В 12:03 огнеборцы ликвидировали открытое горение на 20 кв. метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Берёзовском в жилом доме по адресу ул. Спортивная, 4 произошёл пожар. Горела квартира на седьмом этаже.

Информация об инциденте в девятиэтажном многоквартирнике поступила на пульт диспетчера в 10:42. На вызов на семи машинах выехали 23 человека.

Прибывшие на место ЧС пожарно-спасательные подразделения при помощи масок дыхательных аппаратов спасли 19 человек, в том числе семерых детей.

В 12:03 огнеборцы ликвидировали открытое горение на площади 20 кв. метров. Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.