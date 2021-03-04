В Екатеринбурге суд решит судьбу обвиняемого в поджоге дома, где погибли восемь человек

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в Свердловский областной суд. Фото: Владимир Мартьянов.

Перед судом предстанет житель Екатеринбурга. Молодой человек обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества и убийстве восьми человек (ч. 2 ст. 167 УК РФ и п.п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ соответственно).

По данным следствия, 14 марта 2020 года из хулиганских побуждений екатеринбуржец совершил поджог в подъезде дома на Шефской. В результате происшествия в одной из квартир пострадало имущество. Ещё через пару недель обвиняемый поджёг деревянный барак на ул. Омской. На этот раз без жертв не обошлось – погибли восемь жильцов. В обоих случаях молодой человек использовал легковоспламеняющуюся жидкость.

Как сообщил старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) следственного управления Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга, задержать обвиняемого удалось в начале апреля прошлого года. Для этого по делу был проведён ряд судебных экспертиз, допрошено около 100 свидетелей. Объём материалов дела составил более 10 томов.

"Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с уже утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

Добавим, после инцидента с жертвами руководитель пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых рассказал, что в полицию поступили два тревожных сообщения. В 3:40 от пожарных и в 5:10 от бригады скорой помощи. Правоохранителей информировали о числе пострадавших и погибших. В частности, в страшном пожаре погибла девочка 2013 года рождения.

Добавим, с начала года в уральской столице произошло уже несколько резонансных пожаров в высотных домах. В феврале горело 23-этажное офисное здание на Белинского, а в январе в результате пожара в девятиэтажке погибли восемь человек.

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