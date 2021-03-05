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5 марта 2021, 07:40

В Екатеринбурге ночью горели две иномарки

Спасатели тушат загоревшийся автомобиль

У обеих горевших машин оказались повреждены моторные отсеки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 5 марта полыхали Mazda CX-5 и Nissan Terrano. Инциденты произошли на ул. Профсоюзная и Норильская.

Сообщение о возгорании Mazda CX-5 на Химмаше поступило в диспетчерскую в 3:24. На место происшествия были направлены 6 спасателей, однако их помощь не понадобилась. Автомобиль был потушен очевидцами подручными средствами пожаротушения. Установлено, что огонь повредил моторный отсек и кузов иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Nissan Terrano загорелся на Эльмаше около 4:30. Подъехавшим на ул. Норильская 8 спасателям понадобилось четыре минуты, чтобы справиться с огнём. В результате у внедорожника остался повреждён моторный отсек на площади 2 кв. м.

Напомним, что в начале этой недели автомобили горели ночью в Верхней Пышме и Полевском, а в середине - в Академическом микрорайоне Екатеринбурга.

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

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