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Общество / Происшествия
5 марта 2021, 14:28

В мэрии Екатеринбурга пообещали ликвидировать яму, в которую провалились дети

Яма на Уралмаше, в которую упали дети

О том, что две девочки упали в яму на перекрёстке Ильича - Калинина, в социальных сетях сообщила мама одной из них. Фото: Инцидент Екатеринбург

На Уралмаше в районе улиц Ильича и Калинина две девочки провалились в яму. К счастью, они сумели выбраться без травм. В мэрии Екатеринбурга пообещали ликвидировать опасное место с наступлением тепла.

Инцидент произошёл накануне вечером. Сейчас яму накрыли фанерными листами и обозначили её лентой.

"Яма, в которую упали дети, находится на территории, относящейся к нестационарному торговому объекту. Специалисты службы благоустройства администрации района неоднократно обращали внимание владельца объекта на необходимость ликвидировать яму для предотвращения травматизма", - рассказали в администрации города.

Областная газета Свердловской области

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