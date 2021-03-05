В мэрии Екатеринбурга пообещали ликвидировать яму, в которую провалились дети

На Уралмаше в районе улиц Ильича и Калинина две девочки провалились в яму. К счастью, они сумели выбраться без травм. В мэрии Екатеринбурга пообещали ликвидировать опасное место с наступлением тепла.
Инцидент произошёл накануне вечером. Сейчас яму накрыли фанерными листами и обозначили её лентой.
"Яма, в которую упали дети, находится на территории, относящейся к нестационарному торговому объекту. Специалисты службы благоустройства администрации района неоднократно обращали внимание владельца объекта на необходимость ликвидировать яму для предотвращения травматизма", - рассказали в администрации города.