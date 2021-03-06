В Екатеринбурге разбился строитель

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что погибший получил повреждения, характерные для падения с высоты. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге возле строящегося дома на ул. Чайковского обнаружен погибший мужчина. Предварительно известно, что он упал с 18-го этажа.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что погибший получил повреждения, характерные для падения с высоты. Инцидент произошёл 6 марта днём. На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции №12. Обстоятельства происшествия выясняются.

"По факту гибели рабочего организована доследственная проверка следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга. Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.