В Екатеринбурге полиция и СКР начали проверку по факту попытки нападения на журналиста

Сам журналист заявил о попытке похищения, и написал заявление в полицию. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге началась проверка по факту попытки нападения на журналиста. Инцидент произошёл 5 марта вечером в кафе в центре города.

Речь идёт о 27-летнем корреспонденте редакции ИА REGNUM Дмитрее Красноухове. Сам он заявил о попытке похищения, и написал заявление в полицию.

В полиции подтвердили факт его обращения в дежурную часть ОП № 7 УМВД по Екатеринбургу. Со слов журналиста, трое злоумышленников подошли к нему в кафе со спины. Они пытались его испугать и угрожали расправой, а также приказывали выйти с ними на улицу и сесть в машину. На шум вышли заведующая кафе и другие сотрудники. В результате неизвестным мужчинам пришлось спешно покинуть заведение.

"Проведение проверки поручено сотрудникам уголовного розыска. Анализируются записи с камер видеонаблюдения, опрашивается персонал учреждения общепита. Видимых телесных повреждений у заявителя не имеется", - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Горелых.

Доследственная проверка организована и Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.