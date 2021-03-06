В Екатеринбурге потушили ангар на промплощадке

Четыре газовых баллона были оперативно вынесены из двухэтажного металлического ангара. Пострадавших нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге 6 марта вечером загорелся ангар на промышленной площадке. Спасателям удалось предотвратить взрыв газовых баллонов.

Четыре газовых баллона были оперативно вынесены из двухэтажного металлического ангара. Пострадавших нет.

"Сообщение о возгорании на ул. Гаршина поступило в диспетчерскую в 16:36. На место происшествия выезжали 11 спасателей на трёх спецмашинах. Благодаря грамотным действиям пожарных, удалось избежать взрыва газовых баллонов и распространения огня по всей площади здания", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Площадь пожара составила 30 кв. м. Огонь пожарным удалось ликвидировать в 17:26, сейчас на месте происшествия продолжаются проливка и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.