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6 марта 2021, 18:43

В Екатеринбурге потушили ангар на промплощадке

Спасатели тушат пожар на промплощадке

Четыре газовых баллона были оперативно вынесены из двухэтажного металлического ангара. Пострадавших нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге 6 марта вечером загорелся ангар на промышленной площадке. Спасателям удалось предотвратить взрыв газовых баллонов.

Четыре газовых баллона были оперативно вынесены из двухэтажного металлического ангара. Пострадавших нет.

"Сообщение о возгорании на ул. Гаршина поступило в диспетчерскую в 16:36. На место происшествия выезжали 11 спасателей на трёх спецмашинах. Благодаря грамотным действиям пожарных, удалось избежать взрыва газовых баллонов и распространения огня по всей площади здания", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Площадь пожара составила 30 кв. м. Огонь пожарным удалось ликвидировать в 17:26, сейчас на месте происшествия продолжаются проливка и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.

Областная газета Свердловской области

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