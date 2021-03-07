В Екатеринбурге ночной пожар выгнал на улицу 60 человек

Пожар был потушен за пару минут. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сегодня ночью в Екатеринбурге в доме на улице Шефская произошёл пожар. До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 60 человек, в том числе 6 детей.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 02:08. К месту инцидента на четырёх спецмашинах выезжали 16 огнеборцев.

Пожар был потушен за пару минут. Как выяснилось, в коридоре на втором этаже двухэтажного жилого дома горел мусор. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ещё один пожар с большим количеством эвакуировавшихся произошёл в столице Урала в 22:32 6 марта. На первом этаже пятиэтажки по ул. Металлургов горели домашние вещи. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

По лестничным маршам сотрудники МЧС спасли 20 взрослых человек и трёх детей, один из которых относится к маломобильной группе населения. Есть пострадавшие.

В тушении пожара участвовал 21 пожарный. В 22:54 огонь был локализован. Открытое горение ликвидировано в 23:29. В 00-40 завершены проливка и разборка конструкций. Причина пожара устанавливается.