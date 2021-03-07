Под Нижним Тагилом в результате ДТП погиб человек, пятеро пострадали

Сегодня днём на Южном подъезде к Нижнему Тагилу столкнулись три автомобиля. Есть погибший и пострадавшие.
По предварительным данным, 62-летний водитель Volkswagen двигаясь в сторону Екатеринбурга выехал на встречку, где столкнулся с Chevrolet Lanos. Далее первый автомобиль отбросило на Ford.
В результате аварии погибла 70-летняя женщина-пассажир Volkswagen. Ещё один пассажир и водитель данного транспортного средства госпитализированы.
Медпомощь потребовалась и пассажиру из Chevrolet, водитель с ушиб грудной клетки был отпущен домой. Кроме того, травмы получила женщина-пассажир Ford, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
На месте ДТП проводятся процессуальные действия, устанавливаются личности участников. По факту аварии будет проведено расследование.