В Екатеринбурге ночью горела Audi A8

Установлено, что огонь успел повредить моторный отсек Audi A8 на площади 1 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге после полуночи горела иномарка на ул. Посадской. На место происшествия выезжали 8 спасателей.

Сообщение о возгорании Audi A8 поступило в диспетчерскую в 00:17. На ул. Посадская выезжали две пожарные машины.

"Иномарку удалось потушить в течение трёх минут. Установлено, что огонь успел повредить моторный отсек Audi A8 на площади 1 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что в конце прошлой недели в Екатеринбурге ночью полыхали сразу две иномарки - Mazda CX-5 и Nissan Terrano - на ул. Профсоюзная и Норильская.