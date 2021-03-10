В свердловском общежитии обнаружили мёртвого журналиста

36-летний Олег Манваров скончался в своей комнате на втором этаже пятиэтажного общежития по ул. Мира. Фото: Павел Ворожцов

В общежитии Берёзовского найден мёртвый свердловчанин, писавший на криминальные темы на уральских интернет-порталах. По факту смерти мужчины следователи начали доследственную проверку.

Установлено, что 36-летний Олег Манваров скончался в своей комнате на втором этаже пятиэтажного общежития по ул. Мира.

"По предварительным данным, явных признаков криминальной смерти нет. В ходе проверки будет проведена судебная медицинская экспертиза в целях выяснения точной причины смерти, опрашиваются родственники и знакомые умершего", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Глава пресс-службы ГУ МВД РФ по регионы Валерий Горелых сообщил, что журналиста потеряли на работе с конца февраля: он не отвечал на звонки, перестал выходить в соцсети. Тревожное сообщение поступило накануне в дежурную часть полиции Берёзовского. На место происшествия выезжали следователи и оперуполномоченные уголовного розыска территориального ОВД под руководством начальника полиции подполковника Александра Темникова.

"При осмотре места происшествия сыщики установили, что порядок в жилище не нарушен, умерший находился в домашней одежде. От лица пресс-служы МВД и СКР по Свердловской области приносим соболезнования родным и близким Олега Манварова", - прокомментировал случившееся полковник Горелых.

Известно, что с конца прошлого года журналист работал в URA.RU, а с сентября 2019 года по апрель 2020 года писал материалы на E1.RU.