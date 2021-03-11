В Первоуральске при пожаре в конюшне погибли семь лошадей

Тушение осложнялось плотным задымлением. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Первоуральске в ночь на 11 марта тушили частную конюшню на ул. Толбухина, 2. Хозяин успел вывести одну лошадь, ещё семь скакунов погибли.

Пострадавших людей нет. Площадь пожара составила 200 кв. м. К моменту прибытия 10 спасателей хозяйственная постройка горела открытым пламенем.

"Сообщение о возгорании в частной конюшне поступило в диспетчерскую в 2:39. Огнеборцам понадобилось 50 минут, чтобы локализовать огонь. Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции постройки. Тушение осложнялось плотным задымлением", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания конюшни.