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12 марта 2021, 07:41

В Серове ночной пожар в магазине вывел на улицу из девятиэтажки 30 человек

Спсатели тушат загоревшееся здание

Установлено, что на площади 3 кв. м сгорело торговое оборудование. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Серове в ночь на 12 марта полыхал магазин, пристроенный к девятиэтажке на ул. Ленина. Из-за возгорания были эвакуированы 30 жильцов, в том числе 8 детей.

Сообщение о пожаре в магазине поступило в диспетчерскую в 3:18. На место происшествия выезжали 11 спасателей на трёх спецмашинах.

"В 3:27 открытое горение было ликвидировано, в 3:46 завершилась проливка магазина. Установлено, что на площади 3 кв. м сгорело торговое оборудование. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что предыдущей очью спасатели тушили частную конюшню в Первоуральске. В пожаре погибли 7 лошадей, хозяин успел спасти только одного скакуна.

Областная газета Свердловской области

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