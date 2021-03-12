В Серове ночной пожар в магазине вывел на улицу из девятиэтажки 30 человек

В Серове в ночь на 12 марта полыхал магазин, пристроенный к девятиэтажке на ул. Ленина. Из-за возгорания были эвакуированы 30 жильцов, в том числе 8 детей.
Сообщение о пожаре в магазине поступило в диспетчерскую в 3:18. На место происшествия выезжали 11 спасателей на трёх спецмашинах.
"В 3:27 открытое горение было ликвидировано, в 3:46 завершилась проливка магазина. Установлено, что на площади 3 кв. м сгорело торговое оборудование. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Напомним, что предыдущей очью спасатели тушили частную конюшню в Первоуральске. В пожаре погибли 7 лошадей, хозяин успел спасти только одного скакуна.