В Екатеринбурге из-за пожара в НИИ на Студенческой эвакуировали 200 человек

Сейчас огнеборцами принимаются меры по локализации огня, проводится обследование помещений. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге в здании Центрального НИИ металлургии и материалов произошёл пожар. Эвакуированы 200 человек.

Информация об инциденте на Студенческой, 51 поступила на пульт диспетчера в 11:48. На место происшествия на 15 спецмашинах выехали более 50 человек личного состава.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, горит офисное помещение на пятом этаже. Предварительная площадь пожара 60 кв. метров. В 12:37 пожарные справились с огнём. Сейчас огнеборцами проводится обследование помещений.

Как выяснила "Облгазета", помимо НИИ, в здании расположено несколько компаний-арендаторов. Как рассказал изданию очевидец событий, причина пожара ещё не установлена. На пятом этаже есть задымление.

"Сегодня нас вряд ли уже запустят в здание", – уточнил собеседник.