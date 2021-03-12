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12 марта 2021, 14:34

Прокуратура Екатеринбурга проверит информацию о погибшем в пожаре на Студенческой

пожар

Информация о пожаре на Студенческой, 51 поступила в МЧС в 11:48. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сегодня в Екатеринбурге в здании ЦНИИ металлургии и материалов произошёл пожар. Прокуратура Кировского района организовала проверку сообщения о гибели человека при пожаре.

"Предварительно, 63-летний мужчина, спасаясь от огня, прыгнул с высоты", – заявили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий планируется выяснить обстоятельства произошедшего. Кроме того, специалисты ведомства дадут правовую оценку соблюдению законодательства о противопожарной безопасности здания и установят ответственного. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в 11:48 в МЧС поступила информация о пожаре на Студенческой, 51. На место выезжали более 50 спасателей. Из здания были эвакуированы 200 человек.

Как выяснила "Облгазета", помимо НИИ, в здании расположено несколько компаний-арендаторов.

Областная газета Свердловской области

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