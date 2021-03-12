В Екатеринбурге на стене здания, примыкающего к ПРОМЭКТу, появилась трещина

Стену здания планируется отремонтировать, когда позволит температурный режим. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге в результате сноса бывшего техникума (ПРОМЭКТа) на Декабристов, 20 пострадало рядом стоящее здание. Повреждения попали в объектив фотокорреспондента "Областной газеты".

У административного здания по ул. Красноармейская, 78 оказался повреждён облицовочный кирпич. Этот факт "Областной газете" подтвердили в Корпорации "Маяк".

Фото: Павел Ворожцов.

"Здание находится в собственности Корпорации "Маяк". Мы зафиксировали на примыкающей стене повреждение облицовочного кирпича. При проведении работ по сносу примыкающих зданий такие повреждения характерны. Обращу внимание, что никто не пострадал. Ремонт стены здания по Красноармейской, 78б будет проведён, когда позволит температурный режим", – рассказал изданию вице-президент корпорации Олег Мошкарёв.

Добавим, на сайте N1 данный объект предлагается купить за 270 миллионов рублей. Как говорится в объявлении, общая площадь девятиэтажного здания составляет 4 143,3 кв. метров. Также имеется подземный паркинг на 19 машино-мест. В "Маяке" продажу никак не прокомментировали.

Напомним, ситуация со сносом здания, в котором раньше располагался Уральский областной промышленно-экономический и кооперативный техникум, а в последние годы размещались офисы, начала активно обсуждаться в СМИ и соцсетях в конце 2020 года. Собственник – корпорация "Маяк" – заверял, что здание опасно для дальнейшей эксплуатации, а общественники за несколько дней до сноса подняли тревогу. "Облгазета" показывала, как идёт демонтаж.

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