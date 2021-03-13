В Серове на промплощадке полыхало здание

До прибытия пожарных из здания эвакуировались 20 человек. Пострадавших нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС Росси по Свердловской области.

Сегодня утром на промышленной площадке в Серове произошёл пожар. Горела кровля производственного двухэтажного здания.

Информация об инциденте на промплощадке по ул. Кирова поступила на пульт диспетчера в 07:15. К месту происшествия на четырёх спецмашинах выехали 22 спасателя.

В 09:03 пожарным удалось локализовать огонь. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Площадь пожара составила 350 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, до прибытия пожарных из здания эвакуировались 20 человек. Пострадавших нет.

Напомним, накануне в Екатеринбурге в здании Центрального НИИ металлургии и материалов произошёл пожар. Были эвакуированы 200 человек. Также сообщалось о погибшем. По данному поводу прокуратурой начата проверка.