В Заречном из горящей пятиэтажки огнеборцы спасли 17 человек

Никто из жителей дома не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Минувшей ночью в Заречном по адресу ул. Ленина, 26а горела квартира на втором этаже жилой пятиэтажки. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 3:47.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составляла 10 квадратных метров, и возгорание привело к сильному задымлению в подъезде.

Спасатели эвакуировали из здания 17 человек, среди которых было два ребёнка - пять человек были спасены по автолестнице, а остальных вывели из дома с помощью масок дыхательных аппаратов. Никто из жителей дома не пострадал.

На тушение пожара выезжали 17 человек личного состава и 5 спецмашин. Огонь был ликвидирован за 15 минут. Проливка и разборка сгоревших конструкций завершились в 5:19.