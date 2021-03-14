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Общество / Происшествия
14 марта 2021, 11:11

В Заречном из горящей пятиэтажки огнеборцы спасли 17 человек

Пожарные

Никто из жителей дома не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Минувшей ночью в Заречном по адресу ул. Ленина, 26а горела квартира на втором этаже жилой пятиэтажки. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 3:47.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составляла 10 квадратных метров, и возгорание привело к сильному задымлению в подъезде.

Спасатели эвакуировали из здания 17 человек, среди которых было два ребёнка - пять человек были спасены по автолестнице, а остальных вывели из дома с помощью масок дыхательных аппаратов. Никто из жителей дома не пострадал.

На тушение пожара выезжали 17 человек личного состава и 5 спецмашин. Огонь был ликвидирован за 15 минут. Проливка и разборка сгоревших конструкций завершились в 5:19.

Областная газета Свердловской области

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