В Нижнем Тагиле полыхала столярная мастерская

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле на улице Кленовой произошёл пожар в здании по производству столярных изделий. Сообщение о возгорании поступило в 7:43.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, в результате происшествия сгорели кровля и стены производственного здания, а также оборудование и часть продукции. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

На место происшествия на 4 пожарных машинах прибыли 12 человек личного состава. Огонь был локализован в 8:06, а к 8:16 спасатели ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 10:41.

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