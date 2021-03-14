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14 марта 2021, 20:03

Во время масленичных гуляний в ЦПКиО екатеринбуржец получил черепно-мозговую травму

Горка в парке Маяковского

По одной из отрабатываемых версий, причиной обрушения щита стал неожиданный и сильный порыв ветра. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге в парке Маяковского на мужчину упала металлическая конструкция. Индицент произошёл во время празднования Масленицы. Пострадавший доставлен в больницу №36 с черепно-мозговой травмой и ушибом позвоночника.

Как сообщил "Областной газете" глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сыщики устанавливают, кто отвечал за безопасность объектов в ЦПКиО и когда в последний раз они проверялись. По одной из отрабатываемых версий, причиной обрушения щита стал неожиданный и сильный порыв ветра.

"Тревожный сигнал об этом инциденте в дежурную часть регионального главка МВД поступил в 18:20 по местному времени. На место происшествия выехали и приступили к работе сотрудники отдела полиции №7 ГУ МВД по Екатеринбургу, на чьей территории располагается ЦПКиО. Органы внутренних дел проводят проверку, опрашивают очевидцев, анализируют съёмки с видеокамер. Однозначно на данный момент могу сказать только одно, что происшествие не носит криминальный характер", - рассказал полковник Валерий Горелых.

В парке Маяковского сегодня до 19:00 проводились проводы зимы. Участники разгромили снежный городок и сожгли шестиметровое чучело. Для екатеринбуржцев работали разные аттракционы.

Областная газета Свердловской области

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