Пять человек погибли в ДТП на трассе Екатеринбург ‒​ Тюмень

В Свердловской области в ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей. Авария произошла сегодня вечером на 48 км автодороги Екатеринбург ‒ Тюмень.
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia двигаясь со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга не справился с управлением и выехал на встречку, где произошло столкновение с грузовиком Volvo.
В результате аварии водитель и четыре пассажира легковушки скончались до прибытия скорой помощи. Два погибших ребёнка-пассажира находились сзади и не были пристёгнуты ремнями безопасности, рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Отмечается, что в районе места происшествия автодорога перекрыта в обоих направлениях. Сотрудниками полиции проводятся процессуальные действия, устанавливаются личности погибших, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.
Также известно, что для предотвращения последующего возгорания автомобилей сотрудники МЧС отключили аккумуляторные батареи. Спасатели проводят деблокировку погибших.