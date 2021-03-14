Пять человек погибли в ДТП на трассе Екатеринбург ‒​ Тюмень

Сотрудниками полиции проводятся процессуальные действия, устанавливаются личности погибших. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Свердловской области в ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей. Авария произошла сегодня вечером на 48 км автодороги Екатеринбург ‒​ Тюмень.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia двигаясь со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга не справился с управлением и выехал на встречку, где произошло столкновение с грузовиком Volvo.

В результате аварии водитель и четыре пассажира легковушки скончались до прибытия скорой помощи. Два погибших ребёнка-пассажира находились сзади и не были пристёгнуты ремнями безопасности, рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Отмечается, что в районе места происшествия автодорога перекрыта в обоих направлениях. Сотрудниками полиции проводятся процессуальные действия, устанавливаются личности погибших, сообщил руководитель пресс-службы​ регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

Также известно, что для предотвращения последующего возгорания автомобилей сотрудники МЧС отключили аккумуляторные батареи. Спасатели проводят деблокировку погибших.