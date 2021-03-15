В Верхней Пышме ночью тушили грузовик и иномарку

В Верхней Пышме в ночь на 15 марта полыхали грузовик Foton и иномарка Opel Astra. Инцидент произошёл на ул. Калинина.
Сообщение о возгорании автомобилей поступило в диспетчерскую в 2:48. На место происшествия выезжали 10 спасателей на двух спецмашинах.
"Им понадобилось 10 минут, чтобы справиться с огнём. Площадь пожара составила 4 кв. м. Установлено, что повреждены кабина и кузов грузовика Foton и кузов Opel Astra", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
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