В Верхней Пышме ночью тушили грузовик и иномарку

становлено, что повреждены кабина и кузов грузовика Foton и кузов Opel Astra. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Верхней Пышме в ночь на 15 марта полыхали грузовик Foton и иномарка Opel Astra. Инцидент произошёл на ул. Калинина.

Сообщение о возгорании автомобилей поступило в диспетчерскую в 2:48. На место происшествия выезжали 10 спасателей на двух спецмашинах.

"Им понадобилось 10 минут, чтобы справиться с огнём. Площадь пожара составила 4 кв. м. Установлено, что повреждены кабина и кузов грузовика Foton и кузов Opel Astra", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.