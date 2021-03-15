На свердловской трассе в ДТП погибли три человека, два пострадали

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства инцидента. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На 109-м км трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган произошло ДТП. В результате аварии три человека погибли, два пострадали.

По предварительным данным, накануне поздно вечером водитель автомобиля Kia, двигаясь со стороны Кургана, выехал на встречку и врезался в Opel. В результате столкновения погибли оба водителя. Также умер пассажир первого транспортного средства. Два пассажира корейской машины госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, автоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства инцидента. Сотрудники​ полиции проводят процессуальные действия, устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев.

Добавим, ещё одна страшная авария произошла вчера на 48-м км автодороги Екатеринбург ‒​ Тюмень. В результате столкновения легковушки с грузовиком погибли пять человек, в том числе двое детей, которые не были пристёгнуты. Подробнее о происшествии тут.