СКР возбудил уголовное дело по факту травмирования мужчины в ЦПКиО Екатеринбурга

По факту травмирования мужчины, побывавшего на Масленице в ЦПКиО, возбуждено уголовное дело. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге после инцидента в парке им. Маяковского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В разгар празднования Масленицы на мужчину упала металлическая конструкция.

Инцидент произошёл накануне вечером. Пострадавший – мужчина 1978 года рождения – был доставлен в больницу №36 с черепно-мозговой травмой и ушибом позвоночника, сообщала ранее "Облгазета".

Как рассказал руководитель следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга областного СКР Вячеслав Бабушкин, по факту травмирования возбуждено уголовное дело. Специалистами уже проведён осмотр места происшествия. Сейчас выполняется комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы, допрашиваются свидетели.

По данным старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, сегодня сотрудники ведомства побывали в ЦПКиО с выездной проверкой. Они выясняют, какая организация установила упавшую конструкцию и соблюдены ли были при этом необходимые регламенты безопасности. При наличии оснований будут приняты меры.