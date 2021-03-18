Темы дня

Общество / Происшествия
18 марта 2021, 08:34

В Екатеринбурге ночью из пятиэтажки эвакуировали более 20 жильцов

Спасатели эвакуируют людей

Людей выводили по лестницам. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 18 марта загорелся пятитажный дом на ул. тепана Разина. По лестницам были эвакуированы 24 жильца, в том числе 8 человек с помощью масок дыхательных аппаратов.

Установлено, что пожар произошёл в квартире на четвёртом этаже. К счастью, пострадавших нет.

"Сообщение о возгорании в пятиэтажке поступило в диспетчерскую в 1:05. На место происшествия выезжали 15 спасателей на четырёх единицах спецтехники. К 3:00 проливка и разюор сгоревших конструкций были завершены. На площади 6 кв. м. в загоревшейся квартире оказалось повреждено домашнее имущество", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.03.2021, 10:05 / Общество
57% заболевших COVID-19 на Среднем Урале ‒ жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила
18.03.2021, 09:35 / Общество
В Верхнем Тагиле ночью горели сразу три машины
18.03.2021, 09:05 / Общество
Конец недели в Свердловской области будет снежным
18.03.2021, 08:34 / Общество
В Екатеринбурге ночью из пятиэтажки эвакуировали более 20 жильцов
17.03.2021, 22:05 / Общество
В Екатеринбурге жителям Химмаша вернули свет