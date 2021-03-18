В Екатеринбурге ночью из пятиэтажки эвакуировали более 20 жильцов

Людей выводили по лестницам. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 18 марта загорелся пятитажный дом на ул. тепана Разина. По лестницам были эвакуированы 24 жильца, в том числе 8 человек с помощью масок дыхательных аппаратов.

Установлено, что пожар произошёл в квартире на четвёртом этаже. К счастью, пострадавших нет.

"Сообщение о возгорании в пятиэтажке поступило в диспетчерскую в 1:05. На место происшествия выезжали 15 спасателей на четырёх единицах спецтехники. К 3:00 проливка и разюор сгоревших конструкций были завершены. На площади 6 кв. м. в загоревшейся квартире оказалось повреждено домашнее имущество", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.