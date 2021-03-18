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18 марта 2021, 09:35

В Верхнем Тагиле ночью горели сразу три машины

Спасатели тушат загоревшийся автомобиль

Сначала на ул. Энтузиастов загорелись две иномарки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Верхнем Тагиле в ночь на 18 марта полыхали три автомобиля на ул. Лермонтова и ул. Энтузиастов. У всех трёх машин огнём были охвачены моторные отсеки машин.

Сначала на ул. Энтузиастов загорелись две иномарки. На тушение Volkswagen Jetta и Ford Focus около 4:00 выезжали 8 спасателей. Они потушили машины за три минуты. В результате на площади 2 кв. м у первой оказались повреждены кузов, салон и моторный отсек, у второй - моторный отсек.

В 4:15 уже поступило сообщение о возгорании "ВАЗ 2121" на ул. Лермонтова. 8 спасателей потушили автомобиль за две минуты, у него остался повреждён моторный отсек на площади 1 кв. м.

Добавим, что этой ночью автомобиль также горел в Сухом Логе. На ул. Белинского полыхала Lada Kalina. На площади 1,5 кв. м оказались повреждены кузов, салон и моторный отсек машины.

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

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