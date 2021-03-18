В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило дорогу у "Гринвича"

К месту происшествия выехала аварийная бригада. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило две улицы. Пешеходам и автолюбителям сложно передвигаться по Радищева и 8 Марта.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе ЕМУП "Водоканал", сначала диспетчерская служба зафиксировала резкое падение давления в районе дендропарка, расположенного напротив ТРЦ "Гринвич". Специалисты предположили, что произошла большая утечка.

К месту происшествия выехала аварийная бригада. Сейчас специалисты занимаются откачкой воды. После этого будет установлена причина потопа, и стартует ремонт.

Как уточнили изданию, без воды осталось кафе, расположенное на территории парка. Ожидается, что работы будут завершены уже к вечеру.

"Основной потом был у дендропарка. Вода выходила на другой стороне от "Гринвича", - добавили в пресс-службе.