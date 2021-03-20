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20 марта 2021, 20:22

СКР проводит проверку по сообщению о падении наледи на ребёнка в Каменске-Уральском

Сосульки на крыше

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Фото: Алексей Кунилов

СКР проверяет сообщение о падении сосульки на ребёнка в Каменске-Уральском. Инцидент произошёл на крыльце школы.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

"По факту случившегося Следственным комитетом организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В местных СМИ появилась информация, что родители третьеклассника предъявили гражданский иск к школе № 2 в Каменске-Уральском. Они утверждают, что ученику пробило голову сосулькой, которая упала с крыши. Случилось это ещё в ноябре, когда школьник шёл на уроки. Мальчика увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и наложили ему четыре шва, сообщается на странице "Инцидент Екатеринбург". Родители пострадавшего хотят добиться компенсации и устранения опасных мест возле образовательного учреждения.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"
Областная газета Свердловской области

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