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22 марта 2021, 16:48

В Белоярском ГО горел ангар с топливом и газовыми баллонами

Ангар

Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В посёлке Совхозный Белоярского ГО произошёл пожар в одноэтажном ангаре, расположенном на улице Пролетарская. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в 13:09, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировался один человек. В 13:19 на происшествие прибыли пожарно-спасательные подразделения в составе 27 человек и 8 единиц пожарной техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в строении располагалась мастерская по ремонту сельскохозяйственной техники. Тушение пожара осложнялось из-за того, что в ангаре хранились газовые баллоны и бочки с топливом.

Из-за высокой температуры часть кровли строения обрушилась внутрь. Остановить распространение огня и локализовать пожар огнеборцы смогли в течение часа. Открытое горение было ликвидировано в 14:50. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Областная газета Свердловской области

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