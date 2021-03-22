В Белоярском ГО горел ангар с топливом и газовыми баллонами

Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В посёлке Совхозный Белоярского ГО произошёл пожар в одноэтажном ангаре, расположенном на улице Пролетарская. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в 13:09, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировался один человек. В 13:19 на происшествие прибыли пожарно-спасательные подразделения в составе 27 человек и 8 единиц пожарной техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в строении располагалась мастерская по ремонту сельскохозяйственной техники. Тушение пожара осложнялось из-за того, что в ангаре хранились газовые баллоны и бочки с топливом.

Из-за высокой температуры часть кровли строения обрушилась внутрь. Остановить распространение огня и локализовать пожар огнеборцы смогли в течение часа. Открытое горение было ликвидировано в 14:50. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.