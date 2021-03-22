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22 марта 2021, 22:15

В Екатеринбурге в ДТП погиб перебегавший дорогу ребёнок

ДТП

По данному инциденту организовано расследование. Фото: отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Сегодня вечером в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб ребёнок-пешеход.

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Wingroad, двигаясь в сторону улицы Ломоносова, допустил наезд на 9-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте. В результате ДТП ребёнок скончался.

На месте происшествия были проведены замеры, установлены личности участников аварии. Обстоятельства случившегося выясняются, проводится расследование, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Отмечается, что сотрудники полиции проверят образовательную организацию, в которой училась погибшая, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге.

Во избежание несчастных случаев в период весенних школьных каникул взрослым необходимо усилить контроль за досугом детей, а также разъяснить опасность нарушения Правил дорожного движения.

Областная газета Свердловской области

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