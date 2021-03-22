В Екатеринбурге в ДТП погиб перебегавший дорогу ребёнок

Сегодня вечером в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб ребёнок-пешеход.
По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Wingroad, двигаясь в сторону улицы Ломоносова, допустил наезд на 9-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте. В результате ДТП ребёнок скончался.
На месте происшествия были проведены замеры, установлены личности участников аварии. Обстоятельства случившегося выясняются, проводится расследование, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
Отмечается, что сотрудники полиции проверят образовательную организацию, в которой училась погибшая, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге.
Во избежание несчастных случаев в период весенних школьных каникул взрослым необходимо усилить контроль за досугом детей, а также разъяснить опасность нарушения Правил дорожного движения.