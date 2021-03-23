В Екатеринбурге из-за пожара на балконе жилого дома эвакуировали 97 человек

Возгорание произошло на балконе квартиры, расположенной на 10-м этаже многоэтажки. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня утром в 25-этажном жилом доме Екатеринбурга произошёл пожар. Из здания были эвакуированы 97 человек, в том числе 15 детей.

Информация об инциденте на ул. Евгения Савкова поступила на пульт диспетчера в 04:25. К месту происшествия на пяти спецмашинах выезжали 18 огнеборцев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар был потушен населением первичными средствами пожаротушения до прибытия спасателей. Пострадавших нет.

Установлено, что возгорание произошло на балконе квартиры, расположенной на 10-м этаже многоэтажки. На площади два квадратных метра повреждено домашнее имущество.