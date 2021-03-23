На улице Гастелло в Екатеринбурге сгорели три машины

На одной из улиц Екатеринбурга полыхали три автомобиля. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге на улице Гастелло горели три автомобиля. Инцидент произошёл глубокой ночью.

Информация о полыхающих Opel Corsa, Volkswagen Touareg и Kia Rio поступила на пульт диспетчера в 03:19. Огнём повреждены моторные отсеки и салоны этих легковых автомобилей.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, к месту инцидента на двух спецмашинах выезжали восемь человек личного состава. Пожар был потушен в течение пяти минут.

Как уточнили "Областной газете" в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, по адресу ул. Гастелло, 1 выезжала следственно-оперативная группа полиции, был проведён осмотр места происшествия. Правоохранителями проводится проверка.

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