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Общество / Происшествия
23 марта 2021, 16:12

Двух туристов из Екатеринбурга эвакуировали с Авачинского вулкана

эвакуация туристов

Сильный порыв ветра сбил мужчин с ног, и они слетели вниз. Один из них сильно повредил ногу. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Камчатские спасатели эвакуировали двух туристов из Екатеринбурга с Авачинского вулкана. Во время восхождения на вершину Авачи мужчин настигла непогода.

Циклон застал их на скале Жандарм. С просьбой о помощи туристы обратились к сотрудникам краевого поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». Спасателям они сообщили, что в связи с сильным ветром и плохой видимостью им пришлось изменить маршрут. Сильный порыв ветра сбил мужчин с ног, и они слетели вниз. Один из них сильно повредил ногу, её удалось зафиксировать с помощью треккинговых палок.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, туристы постоянно были на связи со спасателями. Когда стало известно о травме, мужчин сориентировали спускаться к подножью вулкана — горе Верблюд. После того как туристы оказались на высоте около 1200 метров, спасатели на снегоходах смогли их забрать и транспортировать в больницу.

Областная газета Свердловской области

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