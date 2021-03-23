Двух туристов из Екатеринбурга эвакуировали с Авачинского вулкана

Сильный порыв ветра сбил мужчин с ног, и они слетели вниз. Один из них сильно повредил ногу. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Камчатские спасатели эвакуировали двух туристов из Екатеринбурга с Авачинского вулкана. Во время восхождения на вершину Авачи мужчин настигла непогода.

Циклон застал их на скале Жандарм. С просьбой о помощи туристы обратились к сотрудникам краевого поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». Спасателям они сообщили, что в связи с сильным ветром и плохой видимостью им пришлось изменить маршрут. Сильный порыв ветра сбил мужчин с ног, и они слетели вниз. Один из них сильно повредил ногу, её удалось зафиксировать с помощью треккинговых палок.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, туристы постоянно были на связи со спасателями. Когда стало известно о травме, мужчин сориентировали спускаться к подножью вулкана — горе Верблюд. После того как туристы оказались на высоте около 1200 метров, спасатели на снегоходах смогли их забрать и транспортировать в больницу.